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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme - Blanc/Iron Grey/Wolf Grey

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour homme

139,99 €
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Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Blanc/Iron Grey/Wolf Grey
  • Article : IX3959-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Avantages

  • Empeigne en cuir souple pour une sensation de douceur et plus de résistance.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Col bas
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Blanc/Iron Grey/Wolf Grey
  • Article : IX3959-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

5 étoiles

  • Compra exitosa

    AlonzoC571508640

    Las zapatillas son espectaculares y muy cómodas. Las recibí en tiempo y forma en la tienda que pedí. Totalmente satisfecho.

  • shirleyv930546665

    Mooie schoen en mooie materialen. Ook leuk twee kleuren veters mogelijk

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €
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