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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme - Blanc/Blanc/Metallic Silver/Blanc

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour femme

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Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Metallic Silver/Blanc
  • Article : IQ9381-100

Air Jordan 1 Low SE

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Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Avantages

  • Unité Air-Sole encapsulée pour un amorti en toute légèreté.
  • Empeigne en cuir véritable pour plus de durabilité et un look exceptionnel.
  • Semelle extérieure en caoutchouc résistant pour plus d'adhérence sur diverses surfaces.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Metallic Silver/Blanc
  • Article : IQ9381-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (3)

4.3 étoiles

  • Mariola528241096

    Πολύ άνετο και ποιοτικό παπούτσι. Εξαιρετική εφαρμογή και ωραίος σχεδιασμός!

  • Maybe one of my favorite styles I have gotten

    Maggie247744650

    These are the perfect summer shoe. The fit is comfortable. Love the style of them

  • Synthetic leather, feels cheap!

    Suzanne00356f605fc94f82a79a4d1cc5656392

    I did not expect these to have synthetic materials in the upper. The product description did not specify this. No matter how hard they try, synthetic leather feels stiff and cheap, not the usual Jordan brand quality. They were also way off on sizing (about a half size too large in my normal size). I was disappointed, to say the least and will be returning them.

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme

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