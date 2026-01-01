Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour ado
Toujours stylée, toujours tendance. Fidèle à l'histoire et à l'héritage de Jordan, la Air Jordan 1 Low SE te permet de bénéficier d'un maximum de confort toute la journée. De plus, une étiquette spéciale sur la languette te permet de célébrer ta propre histoire. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.
- Couleur affichée : Pure Platinum/Summit White/Noir/Chile Red
- Article : II1257-002
Air Jordan 1 Low SE
Toujours stylée, toujours tendance. Fidèle à l'histoire et à l'héritage de Jordan, la Air Jordan 1 Low SE te permet de bénéficier d'un maximum de confort toute la journée. De plus, une étiquette spéciale sur la languette te permet de célébrer ta propre histoire. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.
Avantages
- Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.
- Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.
Détails du produit
- Col bas
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Pure Platinum/Summit White/Noir/Chile Red
- Article : II1257-002
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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