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Bien noté
Chaussure ACG LDV pour homme - Wolf Grey/Summit White/Blanc/Navy

ACG LDV

Chaussure pour homme

129,99 €
Wolf Grey/Summit White/Blanc/Navy
Varsity Red/Sail/Blanc/Wolf Grey
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Avant qu'ACG ne devienne ACG, la LDV atteignait déjà les sommets. Conçue à l'origine comme une chaussure de course de fond, la LDV a fait l'objet d'améliorations en matière de durabilité afin de pouvoir affronter les sentiers. Le modèle que nous proposons aujourd'hui conserve le mesh respirant et les semelles extérieures gaufrées adhérentes, mais il est désormais proposé par ACG, en toute cohérence. Longue vie à la Long Distance Vector.


  • Couleur affichée : Wolf Grey/Summit White/Blanc/Navy
  • Article : IF2857-001

ACG LDV

129,99 €

Avant qu'ACG ne devienne ACG, la LDV atteignait déjà les sommets. Conçue à l'origine comme une chaussure de course de fond, la LDV a fait l'objet d'améliorations en matière de durabilité afin de pouvoir affronter les sentiers. Le modèle que nous proposons aujourd'hui conserve le mesh respirant et les semelles extérieures gaufrées adhérentes, mais il est désormais proposé par ACG, en toute cohérence. Longue vie à la Long Distance Vector.

Avantages

  • Empeigne en mesh à la fois résistante et respirante.
  • Semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré pour plus d'adhérence et un style rétro.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Wolf Grey/Summit White/Blanc/Navy
  • Article : IF2857-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (24)

4.6 étoiles

  • Federschuh in Rot

    Enrico841255912

    überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben

  • A great simple ACG

    twjaynes

    Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe

  • Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.

    Nacho Saera

    Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.

Chaussure ACG LDV pour homme

ACG LDV

129,99 €
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