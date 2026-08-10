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Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (3 paires) - Multicolore

Nike Everyday Elevated

Chaussettes mi-mollet (3 paires)

19,99 €
Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (3 paires) - Multicolore
Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (3 paires) - Multicolore
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Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.


  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : IH8604-902

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.

Avantages

  • Le rembourrage au niveau du talon et de la plante du pied garantit un confort optimal.
  • Le soutien technique de la voûte plantaire et la coupe améliorée épousent la forme du pied pour une sensation de confort et de maintien incomparable.
  • Les orteils et le talon renforcés sont conçus pour résister à l'usure quotidienne.
  • Technologie Nike Dri-FIT pour garder les pieds au sec et offrir un maximum de confort.
  • Mesh intégral sur le dessus du pied pour plus de respirabilité.
  • La taille cousue sous le pied évite les erreurs de les erreurs en les rangeant.

Détails du produit

  • 67 % coton / 30 % polyester / 3 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : IH8604-902

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (4)

4.5 étoiles

  • Best everyday socks

    Bryan58a80bf2267e454184138316fc33a566

    Nike socks always comfortable always a win

  • Best Socks

    EricL509285718

    Read the review about the seems but I didn’t have that issue. These are the best Nike socks I’ve had in awhile. I hope they last for the price. They are better than almost all of the Nike socks other than the unicorns. I am very very picky with socks. I’ve bought almost all the pairs from Nike and these hopefully last for a long time they are super comfortable and stay up with out cutting off your circulation in your feet.

  • Seams Are Not It

    Jojo211469690

    The toe seams are all over the place. There seems to be a significant quality decline compared to the previous dri-fit models in terms of the stitching. They seemed fine otherwise but the top of the toes look terrible and bumpy.

Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (3 paires)

Nike Everyday Elevated

19,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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