Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (3 paires)

Best everyday socks
Bryan58a80bf2267e454184138316fc33a566
Nike socks always comfortable always a win
Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.
Nike Everyday Elevated
Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.5 étoiles
Best everyday socks
Bryan58a80bf2267e454184138316fc33a566
Nike socks always comfortable always a win
Best Socks
EricL509285718
Read the review about the seems but I didn’t have that issue. These are the best Nike socks I’ve had in awhile. I hope they last for the price. They are better than almost all of the Nike socks other than the unicorns. I am very very picky with socks. I’ve bought almost all the pairs from Nike and these hopefully last for a long time they are super comfortable and stay up with out cutting off your circulation in your feet.
Seams Are Not It
Jojo211469690
The toe seams are all over the place. There seems to be a significant quality decline compared to the previous dri-fit models in terms of the stitching. They seemed fine otherwise but the top of the toes look terrible and bumpy.
Nike Everyday Elevated