Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (2 paires)

Love it but if they were dri-fit even better
shyheime888721386
I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit
Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.
Nike Everyday Elevated
Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Love it but if they were dri-fit even better
shyheime888721386
I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit
Stylish
sherazh281184310
Stylish and comfy, fit perfect and a snug fit
Die besten Gym-Socken
muhammedc345411359
Top geeignet für das Gym. An den Fersen und am Fußballen sehr gut gepolstert, so dass man auch längere Strecken laufen kann!
Nike Everyday Elevated