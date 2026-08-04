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Chaussettes mi-mollet Nike Everyday Elevated Sport (3 paires) - Multicolore

Nike Everyday Elevated Sport

Chaussettes mi-mollet (3 paires)

19,99 €
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Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.


  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : IH8535-901

Nike Everyday Elevated Sport

19,99 €

Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.

Avantages

  • Technologie Dri-FIT pour garder les pieds au sec et offrir un maximum de confort.
  • Amorti sous l'avant-pied et le talon pour mieux absorber les chocs pendant l'entraînement.
  • Le mesh respirant sur le dessus du pied assure une meilleure aération.
  • Bande autour de la voûte plantaire pour une sensation de maintien ajusté.
  • Talon et pointe renforcés pour plus de durabilité.
  • Nous avons tricoté la taille au bas de la chaussette pour mieux les retrouver quand on les lave.

Détails du produit

  • 97 % polyester / 3 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : IH8535-901

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Cómodos y bonitos

    juanf392620330

    Muy cómodos y altos como se describen.

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