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Chaussettes invisibles Nike Everyday Elevated (3 paires) - Multicolore

Nike Everyday Elevated

Chaussettes invisibles (3 paires)

17,99 €
Chaussettes invisibles Nike Everyday Elevated (3 paires) - Multicolore
Chaussettes invisibles Nike Everyday Elevated (3 paires) - Multicolore
Chaussettes invisibles Nike Everyday Elevated (3 paires) - Multicolore

Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.


  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : HQ8028-904

Nike Everyday Elevated

17,99 €

Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.

Avantages

  • Le rembourrage au niveau du talon et de la plante du pied garantit un confort optimal.
  • Le soutien technique de la voûte plantaire et la coupe améliorée épousent la forme du pied pour une sensation de confort et de maintien incomparable.
  • Les orteils et le talon renforcés sont conçus pour résister à l'usure quotidienne.
  • Technologie Nike Dri-FIT pour garder les pieds au sec et offrir un maximum de confort.
  • Mesh intégral sur le dessus du pied pour plus de respirabilité.
  • La taille cousue sous le pied évite les erreurs de les erreurs en les rangeant.

Détails du produit

  • 71 % coton / 27 % polyester / 2 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : HQ8028-904

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Ce produit peut être recyclé. En savoir plus