Chaussettes invisibles Nike Everyday Elevated (3 paires)

Nike Everyday Elevated
Chaussettes invisibles (3 paires)
Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.
- Couleur affichée : Multicolore
- Article : HQ8028-904
Nike Everyday Elevated
Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.
Avantages
- Le rembourrage au niveau du talon et de la plante du pied garantit un confort optimal.
- Le soutien technique de la voûte plantaire et la coupe améliorée épousent la forme du pied pour une sensation de confort et de maintien incomparable.
- Les orteils et le talon renforcés sont conçus pour résister à l'usure quotidienne.
- Technologie Nike Dri-FIT pour garder les pieds au sec et offrir un maximum de confort.
- Mesh intégral sur le dessus du pied pour plus de respirabilité.
- La taille cousue sous le pied évite les erreurs de les erreurs en les rangeant.
Détails du produit
- 71 % coton / 27 % polyester / 2 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Multicolore
- Article : HQ8028-904
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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