Chaussettes hautes Nike Everyday Elevated (1 paire)

Nike Everyday Elevated
Chaussettes au-dessus du mollet (1 paire)
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Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un rembourrage aérien pour une sensation de confort ultime et une coupe améliorée pour une chaussette qui reste bien en place, à chaque pas.
- Couleur affichée : Noir/Platinum Tint
- Article : IO1846-010
Nike Everyday Elevated
Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un rembourrage aérien pour une sensation de confort ultime et une coupe améliorée pour une chaussette qui reste bien en place, à chaque pas.
Avantages
- Le rembourrage au niveau du talon et de la plante du pied garantit un confort optimal.
- Le soutien technique de la voûte plantaire et la coupe améliorée épousent la forme du pied pour une sensation de confort et de maintien incomparable.
- Les orteils et le talon renforcés sont conçus pour résister à l'usure quotidienne.
- Technologie Nike Dri-FIT pour garder les pieds au sec et offrir un maximum de confort.
- Mesh intégral sur le dessus du pied pour plus de respirabilité.
- La taille cousue sous le pied évite les erreurs de les erreurs en les rangeant.
Détails du produit
- 97 % polyester / 3 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Platinum Tint
- Article : IO1846-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 177 cm
- Guide des tailles
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