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Chaussettes de training Nike Everyday Lightweight (3 paires) - Noir/Blanc

Nike Everyday Lightweight

Chaussettes de training (3 paires)

15,99 €
Noir/Blanc
Blanc/Noir
Multicolore

Donne le meilleur de toi-même pendant tes entraînements avec les chaussettes Nike Everyday Lightweight. Les fibres douces intègrent une technologie anti-transpiration pour garder tes pieds au sec et leur offrir un maximum de confort.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : SX7677-010

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

CONFORT ANTI-TRANSPIRANT.

Donne le meilleur de toi-même pendant tes entraînements avec les chaussettes Nike Everyday Lightweight. Les fibres douces intègrent une technologie anti-transpiration pour garder tes pieds au sec et leur offrir un maximum de confort.

Avantages

  • Technologie Dri-FIT pour garder les pieds au sec et rester à l'aise.
  • Revers côtelés pour maintenir les chaussettes en place.
  • Bande au niveau de la voûte plantaire offrant une bonne sensation de maintien.

Détails du produit

  • Composition : Tissu uni : 61 % coton / 36 % polyester / 3 % polyuréthane. Tissu chiné : 58 % coton / 40 % polyester / 2 % polyuréthane.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : SX7677-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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