Chaussettes de training Nike Everyday Lightweight (3 paires)

Nike Everyday Lightweight
Chaussettes de training (3 paires)
Donne le meilleur de toi-même pendant tes entraînements avec les chaussettes Nike Everyday Lightweight. Les fibres douces intègrent une technologie anti-transpiration pour garder tes pieds au sec et leur offrir un maximum de confort.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : SX7677-010
Nike Everyday Lightweight
CONFORT ANTI-TRANSPIRANT.
Donne le meilleur de toi-même pendant tes entraînements avec les chaussettes Nike Everyday Lightweight. Les fibres douces intègrent une technologie anti-transpiration pour garder tes pieds au sec et leur offrir un maximum de confort.
Avantages
- Technologie Dri-FIT pour garder les pieds au sec et rester à l'aise.
- Revers côtelés pour maintenir les chaussettes en place.
- Bande au niveau de la voûte plantaire offrant une bonne sensation de maintien.
Détails du produit
- Composition : Tissu uni : 61 % coton / 36 % polyester / 3 % polyuréthane. Tissu chiné : 58 % coton / 40 % polyester / 2 % polyuréthane.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : SX7677-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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