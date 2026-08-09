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Bien noté
Chaussettes de training mi-mollet Nike Everyday Lightweight (3 paires) - Multicolore

Nike Everyday Lightweight

Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)

15,99 €
Multicolore
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Donne le meilleur de toi-même pendant tes entraînements avec les chaussettes Nike Everyday. Les fibres douces intègrent une technologie anti-transpiration pour garder tes pieds au sec et leur offrir un maximum de confort.


  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : SX7676-964

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

CONFORT ANTI-TRANSPIRANT.

Donne le meilleur de toi-même pendant tes entraînements avec les chaussettes Nike Everyday. Les fibres douces intègrent une technologie anti-transpiration pour garder tes pieds au sec et leur offrir un maximum de confort.

Avantages

  • Technologie Dri-FIT pour garder les pieds au sec et rester à l'aise.
  • Hauteur mi-mollet recouvrant la cheville et le bas du mollet.
  • Revers côtelés pour maintenir les chaussettes en place.
  • Bande au niveau de la voûte plantaire offrant une bonne sensation de maintien.

Détails du produit

  • 60 % coton / 37 % polyester / 3 % polyuréthane
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : SX7676-964

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (353)

4.3 étoiles

  • Good quality

    KatieM960608855

    Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.

  • Schlechte Qualität

    Jan50706879

    Extrem kurzlebig, nach 4-5 mal Tragen sieht man schon krasse Abnutzung. Kurz darauf sind sie kaputt. Kauf ich nicht mehr. Gehen zurück zu Nike!

  • Très bon achat

    Bene.li

    Basiques et confortables

Chaussettes de training mi-mollet Nike Everyday Lightweight (3 paires)

Nike Everyday Lightweight

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