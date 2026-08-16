Chaussettes de training mi-mollet Nike Everyday Cushioned (6 paires)

Sfortuna?
AlfredoA356697544
Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio
Donnez le meilleur de vous-même pendant vos entraînements avec les chaussettes Nike Everyday Cushioned. La semelle en molleton épais vous offre un maximum de confort pour les exercices de jambes et de musculation, tandis que la bande côtelée située au niveau de la voûte plantaire enveloppe le milieu du pied pour créer une bonne sensation de maintien.
Nike Everyday Cushioned
MAINTIEN ET CONFORT.
Donnez le meilleur de vous-même pendant vos entraînements avec les chaussettes Nike Everyday Cushioned. La semelle en molleton épais vous offre un maximum de confort pour les exercices de jambes et de musculation, tandis que la bande côtelée située au niveau de la voûte plantaire enveloppe le milieu du pied pour créer une bonne sensation de maintien.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.5 étoiles
Sfortuna?
AlfredoA356697544
Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio
Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.
MateuszW562317005
Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.
maxim846422578
Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen
Nike Everyday Cushioned