Casquette Nike Club Poly 5P Angleterre 2026/27 Club Cap Poly 5P pour enfant

Angleterre 2026/27 Club Cap Poly 5P

22,99 €

Cette casquette Nike Club sans structure et de profondeur moyenne permet de se fondre dans le décor. Délavée pour un look usé très apprécié, il s'agit d'une casquette à visière incurvée légère et facile à porter qui présente une coupe simple pour compléter pratiquement tous les looks.

Avantages Tissu sergé en coton biologique léger et doux. Ce modèle à six empiècements et à profondeur moyenne est facile à assortir.