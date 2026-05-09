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Casquette de course structurée Nike Club - University Red/Noir

Nike Club

Casquette de course structurée

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Nike, la déesse de la victoire, prend la tête avec cette casquette inspirée des courses automobiles. Cette casquette au style classique présente une coupe structurée de profondeur moyenne et une visière incurvée.


  • Couleur affichée : University Red/Noir
  • Article : IH9259-696

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Nike, la déesse de la victoire, prend la tête avec cette casquette inspirée des courses automobiles. Cette casquette au style classique présente une coupe structurée de profondeur moyenne et une visière incurvée.

Détails du produit

  • Attache réglable à l'arrière
  • Fermeture à glissière en métal
  • Corps : 100 % coton. Envers de l'empiècement avant : 100 % polyester.
  • Ne pas laver en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : University Red/Noir
  • Article : IH9259-696

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • love them so much I got all the colors!

    Nicholas57718698

    Dope hat! I love the details too!

Casquette de course structurée Nike Club

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