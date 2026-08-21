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Boxer uni Dri-FIT Nike pour ado (lot de 3) - Noir

Nike

Boxer uni Dri-FIT pour ado (lot de 3)

27,99 €
Noir
Game Royal
University Red
Noir/Dark Grey
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Ce boxer est ton premier atout pour donner le meilleur de toi-même. Maille extensible en polyester avec la technologie Dri-FIT anti-transpirante. Tu restes au sec et au frais dans toutes tes activités quotidiennes. La taille élastique garantit plus de confort et la pochette fermée à double épaisseur t'assure un maintien parfait.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : FB0407-011

Nike

27,99 €

Ce boxer est ton premier atout pour donner le meilleur de toi-même. Maille extensible en polyester avec la technologie Dri-FIT anti-transpirante. Tu restes au sec et au frais dans toutes tes activités quotidiennes. La taille élastique garantit plus de confort et la pochette fermée à double épaisseur t'assure un maintien parfait.

Détails du produit

  • Comprend 3 boxers
  • 92 % polyester recyclé / 8 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : FB0407-011

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

3.5 étoiles

  • Trop petite

    Mathis236052632

    Suite à cette achat je m’attendais à recevoir la taille commander en ouvrant la boîte déçu de voir que les caleçons étaient bcp trop petit

  • Super !

    Grzegorz882839540

    Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.

Boxer uni Dri-FIT Nike pour ado (lot de 3)

Nike

27,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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