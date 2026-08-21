Boxer uni Dri-FIT Nike pour ado (lot de 3)

Trop petite
Mathis236052632
Suite à cette achat je m’attendais à recevoir la taille commander en ouvrant la boîte déçu de voir que les caleçons étaient bcp trop petit
Ce boxer est ton premier atout pour donner le meilleur de toi-même. Maille extensible en polyester avec la technologie Dri-FIT anti-transpirante. Tu restes au sec et au frais dans toutes tes activités quotidiennes. La taille élastique garantit plus de confort et la pochette fermée à double épaisseur t'assure un maintien parfait.
Nike
Ce boxer est ton premier atout pour donner le meilleur de toi-même. Maille extensible en polyester avec la technologie Dri-FIT anti-transpirante. Tu restes au sec et au frais dans toutes tes activités quotidiennes. La taille élastique garantit plus de confort et la pochette fermée à double épaisseur t'assure un maintien parfait.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
3.5 étoiles
Trop petite
Mathis236052632
Suite à cette achat je m’attendais à recevoir la taille commander en ouvrant la boîte déçu de voir que les caleçons étaient bcp trop petit
Super !
Grzegorz882839540
Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.
Nike