Boxer en coton uni Dri-FIT Everyday Nike pour pré-ado (lot de 3)

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Lovely material with great texture , my boy likes it
Ce boxer est ton premier atout pour donner le meilleur de toi-même. Maille extensible en coton avec la technologie Dri-FIT anti-transpirante. Tu restes au sec et au frais dans toutes tes activités quotidiennes. La taille élastique garantit plus de confort et la pochette fermée à double épaisseur t'assure un maintien parfait.
Nike
Ce boxer est ton premier atout pour donner le meilleur de toi-même. Maille extensible en coton avec la technologie Dri-FIT anti-transpirante. Tu restes au sec et au frais dans toutes tes activités quotidiennes. La taille élastique garantit plus de confort et la pochette fermée à double épaisseur t'assure un maintien parfait.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
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