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Boxer en coton uni Dri-FIT Everyday Nike pour pré-ado (lot de 3) - Game Royal

Nike

Boxer en coton uni Dri-FIT Everyday pour pré-ado (lot de 3)

27,99 €
Game Royal
Noir
University Red
Noir/Blanc
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Ce boxer est ton premier atout pour donner le meilleur de toi-même. Maille extensible en coton avec la technologie Dri-FIT anti-transpirante. Tu restes au sec et au frais dans toutes tes activités quotidiennes. La taille élastique garantit plus de confort et la pochette fermée à double épaisseur t'assure un maintien parfait.


  • Couleur affichée : Game Royal
  • Article : DZ1362-480

Nike

27,99 €

Ce boxer est ton premier atout pour donner le meilleur de toi-même. Maille extensible en coton avec la technologie Dri-FIT anti-transpirante. Tu restes au sec et au frais dans toutes tes activités quotidiennes. La taille élastique garantit plus de confort et la pochette fermée à double épaisseur t'assure un maintien parfait.

Détails du produit

  • Comprend 3 boxers
  • 95 % coton / 5 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Game Royal
  • Article : DZ1362-480

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f

    Lovely material with great texture , my boy likes it

Boxer en coton uni Dri-FIT Everyday Nike pour pré-ado (lot de 3)

Nike

27,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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