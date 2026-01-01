Body Nike Energy pour femme

Nike Energy
Body pour femme
Mets ta silhouette en valeur avec ce body élégant. Le tissu ultra-doux d'épaisseur moyenne est couvrant tout en douceur. La seule chose que l'on remarque, c'est ta confiance en toi.
- Couleur affichée : Phantom
- Article : IM6096-030
Nike Energy
Mets ta silhouette en valeur avec ce body élégant. Le tissu ultra-doux d'épaisseur moyenne est couvrant tout en douceur. La seule chose que l'on remarque, c'est ta confiance en toi.
Détails du produit
- Corps/doublure : 53 % nylon / 47 % élasthanne. Doublure du gousset : 60 % coton / 40 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Phantom
- Article : IM6096-030
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 172 cm
- Coupe ajustée : confortable et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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