Bob Nike Apex Electric

unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Ce bob carré est orné d'un logo portant l'écriture manuscrite du légendaire Bill Bowerman. Avec sa protection à 360 degrés, ce bob de profondeur moyenne ne va plus te quitter.
Nike Apex Electric
Ce bob carré est orné d'un logo portant l'écriture manuscrite du légendaire Bill Bowerman. Avec sa protection à 360 degrés, ce bob de profondeur moyenne ne va plus te quitter.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Nice!
Jaap636457276
Mooie kwaliteit en goede pasvorm
Gorro alta calidad
adolfob1249226
Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo
Nike Apex Electric