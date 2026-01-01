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Bob Nike Apex Angleterre 2026/27 Apex Bucket Hat - Obsidian/Blanc

Angleterre 2026/27 Apex Bucket Hat

Bob Nike Apex

29,99 €

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Ce produit est actuellement indisponible

Profite du soleil dans un look amusant avec le bob Nike Apex. Aussi facile à enfiler qu'à replier quand tu ne veux pas le porter, ce modèle léger t'offre un confort absolu quand le soleil est de sortie et que l'aventure est au programme !


  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : IQ7057-451

Angleterre 2026/27 Apex Bucket Hat

29,99 €

Profite du soleil dans un look amusant avec le bob Nike Apex. Aussi facile à enfiler qu'à replier quand tu ne veux pas le porter, ce modèle léger t'offre un confort absolu quand le soleil est de sortie et que l'aventure est au programme !

Avantages

Le bob Apex à profondeur moyenne offre une protection à 360 degrés.

Détails du produit

  • Modèle sans structure facile à ranger en le repliant à plat.
  • 100 % polyester
  • Lavage à la main
  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : IQ7057-451

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