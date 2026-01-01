Bob Nike Apex Angleterre 2026/27 Apex Bucket Hat

Angleterre 2026/27 Apex Bucket Hat
Bob Nike Apex
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Profite du soleil dans un look amusant avec le bob Nike Apex. Aussi facile à enfiler qu'à replier quand tu ne veux pas le porter, ce modèle léger t'offre un confort absolu quand le soleil est de sortie et que l'aventure est au programme !
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IQ7057-451
Angleterre 2026/27 Apex Bucket Hat
Profite du soleil dans un look amusant avec le bob Nike Apex. Aussi facile à enfiler qu'à replier quand tu ne veux pas le porter, ce modèle léger t'offre un confort absolu quand le soleil est de sortie et que l'aventure est au programme !
Avantages
Le bob Apex à profondeur moyenne offre une protection à 360 degrés.
Détails du produit
- Modèle sans structure facile à ranger en le repliant à plat.
- 100 % polyester
- Lavage à la main
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IQ7057-451
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