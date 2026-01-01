Bob Nike Apex Angleterre 2026/27 Apex Bucket Hat

Angleterre 2026/27 Apex Bucket Hat

29,99 €

Profite du soleil dans un look amusant avec le bob Nike Apex. Aussi facile à enfiler qu'à replier quand tu ne veux pas le porter, ce modèle léger t'offre un confort absolu quand le soleil est de sortie et que l'aventure est au programme !

Avantages Le bob Apex à profondeur moyenne offre une protection à 360 degrés.