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Bob Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex - Blanc/Blanc

Matériaux recyclés

ACG Radical AirFlow Apex

Bob Dri-FIT

64,99 €
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Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Conçu pour tirer le meilleur parti de l'innovation Radical AirFlow, ce bob ACG Apex favorise une circulation optimale de l'air pour un confort rafraîchissant. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.


  • Couleur affichée : Blanc/Blanc
  • Article : IX1855-100

ACG Radical AirFlow Apex

64,99 €

UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Conçu pour tirer le meilleur parti de l'innovation Radical AirFlow, ce bob ACG Apex favorise une circulation optimale de l'air pour un confort rafraîchissant. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.

Innovation radicale

Le tissu Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort.

Conception radicale

Le tissu en maille ajourée doux offre une sensation de douceur sur la peau et permet d'évacuer rapidement la chaleur corporelle. La visière enveloppante offre une protection à 360 degrés.

Confort radical

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Plus d'avantages

Le modèle discret est bien ajusté pour une sensation de maintien lorsque tu explores le terrain.

Détails du produit

  • Étiquette tissée ACG
  • 100 % polyester
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Blanc
  • Article : IX1855-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Bad ass

    hanluenk804671863

    Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.

Bob Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex

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