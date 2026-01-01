Ballon Nike Pitch Croatie 2026/27 Pitch Ball

Croatie 2026/27 Pitch Ball

24,99 €

Vis à fond ta passion avec le ballon de foot Nike Pitch. Entraînement, exercices de jeu de jambes… ce ballon résistant assure un toucher uniforme pour upgrader ton jeu.

Avantages Revêtement cousu à la machine pour optimiser la forme, les sensations et la résistance. Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et une préservation de la forme.