Ballon Nike Pitch Croatie 2026/27 Pitch Ball

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Croatie 2026/27 Pitch Ball
Ballon Nike Pitch
24,99 €
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Vis à fond ta passion avec le ballon de foot Nike Pitch. Entraînement, exercices de jeu de jambes… ce ballon résistant assure un toucher uniforme pour upgrader ton jeu.
- Couleur affichée : Blanc/University Red
- Article : IQ7535-100
Croatie 2026/27 Pitch Ball
24,99 €
Vis à fond ta passion avec le ballon de foot Nike Pitch. Entraînement, exercices de jeu de jambes… ce ballon résistant assure un toucher uniforme pour upgrader ton jeu.
Avantages
Revêtement cousu à la machine pour optimiser la forme, les sensations et la résistance. Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et une préservation de la forme.
Détails du produit
- Entraînement, exercices de jeu de jambes… ce ballon résistant assure un toucher uniforme pour upgrader ton jeu.
- 62 % polyester / 28 % nylon / 5 % caoutchouc / 5 % élasthanne
- Couleur affichée : Blanc/University Red
- Article : IQ7535-100
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Croatie 2026/27 Pitch Ball
24,99 €