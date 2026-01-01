 
image 1 sur 2
Ballon Nike Football England FA Academy - Blanc/Rouge/Bleu/Midnight Navy

England FA Academy

Ballon Nike Football

24,99 €
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.


  • Couleur affichée : Blanc/Rouge/Bleu/Midnight Navy
  • Article : IQ0655-100

England FA Academy

24,99 €

Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.

Détails du produit

  • 67 % caoutchouc / 10 % polyuréthane (PU) / 13 % polyester / 10 % éthylène-acétate de vinyle (EVA)
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Rouge/Bleu/Midnight Navy
  • Article : IQ0655-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit England FA Academy.

    Ballon Nike Football England FA Academy

    England FA Academy

    24,99 €
    Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

    Complète ton look

    Item 3 of 7