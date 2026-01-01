Ballon Nike Football England FA Academy

England FA Academy
Ballon Nike Football
Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.
- Couleur affichée : Blanc/Rouge/Bleu/Midnight Navy
- Article : IQ0655-100
England FA Academy
Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.
Détails du produit
- 67 % caoutchouc / 10 % polyuréthane (PU) / 13 % polyester / 10 % éthylène-acétate de vinyle (EVA)
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Blanc/Rouge/Bleu/Midnight Navy
- Article : IQ0655-100
Livraison et retours
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