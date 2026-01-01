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Ballon de football Nike Academy - Noir/Illusion Green/Off Noir/Blanc

Nike Academy

Ballon de foot

27,99 €
Noir/Illusion Green/Off Noir/Blanc
Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
Linen/Bright Crimson/Noir/Noir
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Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.


  • Couleur affichée : Noir/Illusion Green/Off Noir/Blanc
  • Article : IQ0642-010

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Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.

Détails du produit

  • 67 % caoutchouc / 10 % polyuréthane (PU) / 13 % polyester / 10 % éthylène-acétate de vinyle (EVA)
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Illusion Green/Off Noir/Blanc
  • Article : IQ0642-010

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