 
image 1 sur 2
Ballon de foot Nike Academy Plus - Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir

Nike Academy Plus

Ballon de foot

39,99 €
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Tu veux optimiser ton contrôle du ballon ? Choisis le ballon Academy Plus pour ta prochaine frappe. Conçu avec notre technologie innovante OmniSculpt, ce ballon présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir.


  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0640-100

Nike Academy Plus

39,99 €

Tu veux optimiser ton contrôle du ballon ? Choisis le ballon Academy Plus pour ta prochaine frappe. Conçu avec notre technologie innovante OmniSculpt, ce ballon présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir.

Détails du produit

  • Conception à douze panneaux
  • 60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane (PU) / 13 % polyester / 12 % éthylène-acétate de vinyle (EVA)
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0640-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Academy Plus.

    Ballon de foot Nike Academy Plus

    Nike Academy Plus

    39,99 €
    Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

    Complète ton look

    Item 3 of 7