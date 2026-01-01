Ballon de basketball Nike Dominate 8P

Nike Dominate 8P
Basketball
Prends le contrôle du terrain avec le ballon de basket Nike Dominate à 8 panneaux. Conçu pour le jeu en extérieur, son enveloppe en caoutchouc robuste garantit une utilisation durable, tandis que les picots texturés et les profonds sillons de sa surface offrent un contrôle et un toucher exceptionnels lors de la manipulation du ballon.
- Couleur affichée : Orange/Noir/Metallic Platinum/Noir
- Article : BB9130-847
Nike Dominate 8P
Prends le contrôle du terrain avec le ballon de basket Nike Dominate à 8 panneaux. Conçu pour le jeu en extérieur, son enveloppe en caoutchouc robuste garantit une utilisation durable, tandis que les picots texturés et les profonds sillons de sa surface offrent un contrôle et un toucher exceptionnels lors de la manipulation du ballon.
Avantages
- Revêtement extérieur en caoutchouc résistant pour être prêt à investir le terrain, match après match.
- Profonds sillons pour un alignement facile de la main et un meilleur contrôle du ballon.
Détails du produit
- À utiliser à l'extérieur
- 100 % caoutchouc
- Importé
- Couleur affichée : Orange/Noir/Metallic Platinum/Noir
- Article : BB9130-847
Livraison et retours
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