Nike ACG Vista Peak Terrain Teinté

Nike ACG Vista Peak
Terrain Tint
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Conçues pour affronter les terrains les plus difficiles du monde, les Nike ACG Vista Peak associent une résistance toutes conditions et une optique de précision pour les athlètes qui dépassent les attentes. La monture légère à demi-cerclage maintient ta ligne de visée complètement ouverte afin que tu puisses repérer les racines, les crêtes et les contours changeants du sentier sans perdre le rythme. Elles sont prêtes à affronter tout ce que la montagne te réserve.
- Couleur affichée : Photon Dust/Grey Fog
- Article : IQ9340-012
Nike ACG Vista Peak
Conçues pour affronter les terrains les plus difficiles du monde, les Nike ACG Vista Peak associent une résistance toutes conditions et une optique de précision pour les athlètes qui dépassent les attentes. La monture légère à demi-cerclage maintient ta ligne de visée complètement ouverte afin que tu puisses repérer les racines, les crêtes et les contours changeants du sentier sans perdre le rythme. Elles sont prêtes à affronter tout ce que la montagne te réserve.
Avantages
- Dimensions de la monture : 71 mm de largeur de verre ; 19 mm de largeur de pont ; 130 mm de longueur de branche
- Nike Terrain Tint renforce le contraste, améliorant les ombres pour révéler chaque détail du chemin.
- Nike Max Optics Pro réduit la réflexion de la lumière et offre une vision précise grâce à des revêtements hydro-oléophobes qui repoussent l'eau et l'huile pour une vision plus nette de ce qui t'attend.
- Verre courbé base six offrant une protection moyenne avec un blocage modéré de la lumière périphérique.
- Les plaquettes de nez et les branches réglables en caoutchouc TPE offrent une adhérence améliorée, même dans des conditions humides.
Détails du produit
- Plusieurs emplacements de fixation de la sangle.
- Monture en matière injectée contenant au moins 40 % d'huile de ricin.
- Protection complète UVA/UVB.
- Couleur affichée : Photon Dust/Grey Fog
- Article : IQ9340-012
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