Nike ACG Vista Peak Terrain Teinté

Conçues pour affronter les terrains les plus difficiles du monde, les Nike ACG Vista Peak associent une résistance toutes conditions et une optique de précision pour les athlètes qui dépassent les attentes. La monture légère à demi-cerclage maintient ta ligne de visée complètement ouverte afin que tu puisses repérer les racines, les crêtes et les contours changeants du sentier sans perdre le rythme. Elles sont prêtes à affronter tout ce que la montagne te réserve.

Couleur affichée : Photon Dust/Grey Fog

Article : IQ9340-012