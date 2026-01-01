Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

Fermé • Ouvre à 09:30

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

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Horaires du magasin

lun.: 09:30 - 18:00
mar. - sam.: 09:30 - 19:30
dim.: 11:00 - 18:00

Services

  • Informations concernant les retours

    Informations concernant les retours

    Ce magasin n'accepte pas les retours de commandes passées sur Nike.com ou sur la Nike App.

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