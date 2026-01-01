Retour à la rechercheNike Store City Stars (Phase 2)Ouvert • Ferme à 00:00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - dim.: 10:00 - 00:00ServicesInformations concernant les retoursCe magasin n'accepte pas les retours de commandes passées sur Nike.com ou sur la Nike App.Magasins à proximitéRépertoire magasinsNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGOuvert • Ferme à 00:00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGOuvert • Ferme à 23:00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGOuvert • Ferme à 22:00