Retour à la rechercheNike Factory Store SandaFermé • Ouvre à 10:00北区上津台7-3神戸三田プレミアムアウトレット910区画神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP+81 78 983 3908Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - dim.: 10:00 - 20:00ServicesCartes cadeaux NikeCe magasin accepte les cartes cadeaux achetées dans d'autres Nike Stores et sur Nike.com en devise locale.Retours Nike.com et Nike AppCe magasin accepte les retours de commandes passées sur Nike.com ou sur la Nike App.En savoir plusScannez les codes-barres des articles sur la Nike App pour connaître les autres tailles et couleurs disponibles.Magasins à proximitéRépertoire magasinsNike Kobe Motomachi中央区三宮町3-3-2三宮Westビル1F神戸市, 兵庫県, 650-0021, JPFermé • Ouvre à 10:00Nike Factory Store Kobe垂水区海岸通12-2三井アウトレットパークマリンピア神戸2390区画神戸市, 兵庫県, 655-0036, JPFermé • Ouvre à 10:00Nike Expocity千里万博公園2-1ららぽ-とEXPOCITY1F吹田市, 大阪府, 565-0826, JPFermé • Ouvre à 10:00