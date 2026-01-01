Retour à la rechercheNike Factory Store - FarmingtonFermé • Ouvre à 10:00210 North Station ParkwayFarmington, UT, 84025-2881, US8014515492Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - sam.: 10:00 - 21:00dim.: 12:00 - 18:00ServicesRetrait de commandeAchetez vos articles préférés en ligne, puis retirez-les en magasin.Devenir MembreLes nouveaux Membres sur la Nike App obtiennent 15 % de remise sur leur premier achat en magasin.Experts NikeBénéficiez de conseils en temps réel sur le sport et le style grâce à notre équipe d'experts.Le shopping comme on l'aimeComme tu es membre Nike, tu peux essayer tes articles pendant 60 jours et profiter des retours sans reçu.Promotions Nike FactoryLes modèles et promotions disponibles dans les Nike Factory Stores sont désormais disponibles en ligne.Voir les promotions Nike FactoryMagasins à proximitéRépertoire magasinsNike Factory Store - West JordanJordan Landing3736 W Center Park Dr.#120West Jordan, UT, 84084-5534, USFermé • Ouvre à 10:00Nike Factory Store - Park CityJunction Commons6699 N Landmark Dr. #L-100Park City, UT, 84098-4529, USFermé • Ouvre à 10:00Nike Mountain View Village13348 Teal Ridge Way Suite N-140Riverton, UT, 84096-0000, USFermé • Ouvre à 10:00