Holon Nike Factory Store

Holon Nike Factory Store

Fermé • Ouvre à 10:00

38 Merkava

Holon, Tel Aviv, 5885936, IL

00 97 2035 625688

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Horaires du magasin

lun. - jeu.: 10:00 - 21:30
ven.: 09:00 - 14:00
sam.: 10:00 - 22:00
dim.: 10:00 - 21:30

Services

  • Promotions 24h/24, 7j/7

    Promotions 24h/24, 7j/7

    Faites de grosses économies à tout moment en ligne.

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

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