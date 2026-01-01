Retour à la rechercheHolon Nike Factory StoreFermé • Ouvre à 10:0038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - jeu.: 10:00 - 21:30ven.: 09:00 - 14:00sam.: 10:00 - 22:00dim.: 10:00 - 21:30ServicesPromotions 24h/24, 7j/7Faites de grosses économies à tout moment en ligne.Acheter iciNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Magasins à proximitéRépertoire magasinsNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILFermé • Ouvre à 09:30Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILFermé • Ouvre à 09:30NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILOuvre bientôt • Ouvre à 08:00