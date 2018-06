PLUS SOUPLE ET MEILLEUR

RETOUR D'ÉNERGIE Vous trouviez que la Nike LunarEpic Low Flyknit 2

était souple ? Elle l'était sans aucun doute. Vous

pensez que la Nike Epic React le sera encore plus ?

Bien évidemment ! 11 % plus souple pour être précis.

Et en plus d'offrir une souplesse supérieure à la Lunarlon

de la LunarEpic, la mousse de la Nike React assure un

retour d'énergie 13 % plus efficace.