Tout pour gagner

✅ Commence par la base : choisis des vêtements adaptés à tes moves, comme le short Nike Dri-FIT 2-en-1 ou le pantalon de survêtement oversize Nike Sportswear. Les silhouettes amples sont parfaites pour bouger. Alors associe-les avec des modèles cintrés et extensibles.

✅ Vive les couleurs pastel : illumine tes plus beaux moves et complète ton look avec des tons neutres (pour aller encore plus loin, choisis une paire de sneakers colorée).

✅ Pour scintiller : chouchous, bandeaux, rubans, paillettes… Sublime ton look avec des accessoires brillants, comme toi.