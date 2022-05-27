Les meilleures tenues de camping pour Homme et Femme

Les meilleurs équipements Nike à porter pour camper
Guide d'achat
Pour profiter au maximum de votre excursion en pleine nature, voici l'équipement adapté qui vous gardera au chaud et au sec tout en vous protégeant des intempéries.
Lorsque vous imaginez le campement parfait, vous visualisez certainement un beau feu de camp et des délicieux en-cas. Vous vous voyez à minuit en train d'admirer les étoiles avant de vous installer confortablement dans votre sac de couchage. Mais lorsque vous partez camper, l'essentiel est d'emmener le bon équipement. Plus loin ci-dessous, vous découvrirez les meilleures tenues et les meilleurs équipements de camping Nike, pour une excursion inoubliable.
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Pour commencer, n'hésitez pas à emmener plusieurs couches de vêtements. Les températures fluctuent souvent. Il est donc important de réguler la température du corps avec des tissus légers et anti-transpiration pour éviter d'avoir trop chaud durant la journée, et des vêtements plus chauds pour éviter de grelotter la nuit.
1. Vêtements première couche Nike Dri-FIT
Les tee-shirts Nike Dri-FIT sont conçus pour évacuer la transpiration pour une évaporation plus rapide, permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort lors de randonnées ou d'activités physiques sous le soleil. Les hauts conçus pour le running sont légers et respirants, ils peuvent donc très bien convenir à la pratique du camping.
Adaptez la longueur de manche en fonction des conditions. Les hauts de running Nike Dri-FIT existent en manches courtes, manches longues ou sans manches. Pour protéger davantage votre peau, essayez un haut anti-UV et veillez à appliquer une crème solaire de qualité sur les parties exposées au soleil.
2. Bas anti-transpiration
Associez un haut léger à un short ou à un pantalon anti-transpiration fabriqué dans un tissu résistant. Les bas Nike All Conditions Gear (ACG) sont spécialement conçus pour les aventures en plein air. Cette collection est fabriquée dans un polyester recyclé haute performance. Cette matière est faite à base de bouteilles en plastique nettoyées, broyées en flocons puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite chauffés et filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité. Les shorts et pantalons de trail Nike ACG sont équipés de poches fonctionnelles et affichent des imprimés inspirés de la nature.
3. Hauts chauds
Une fois le soleil couché, optez pour un haut en tissu Fleece ou un sweat à capuche qui vous tiendra chaud. La collection Nike Tech Fleece est fabriquée dans des tissus doux et chauds mais peu volumineux. Une fois repliés, ces vêtements ne prennent donc pas trop de place.
4. Bas chauds
De la même manière qu'il vous faut un haut bien chaud, vous aurez besoin d'un bas bien chaud. Vous apprécierez probablement de pouvoir enlever votre short ou votre pantalon de trail léger et d'enfiler un pantalon de jogging ou en tissu Fleece plus épais pour la nuit. La collection ACG propose plein d'options confortables, tout comme la gamme Nike Tech Fleece (vous pouvez opter pour un ensemble complet composé d'un bas et d'un haut coordonnés si c'est votre style).
5. Chaussettes résistantes
Une bonne paire de chaussettes peut contribuer à prévenir les irritations et les ampoules. Nike propose toute une gamme de chaussettes de différentes hauteurs et dans une variété de matières, notamment des modèles en laine parfaits par temps froid et des chaussettes Dri-FIT, qui sèchent rapidement pour assurer le confort des personnes qui ont tendance à transpirer des pieds. Si vous portez des boots de randonnée qui couvrent la cheville, optez pour une paire de chaussettes mi-mollet qui empêcheront vos boots de frotter contre la peau.
6. Casquette
Pour vous protéger des rayons UV et limiter l'éblouissement, emmenez avec vous une casquette légère et respirante, ainsi qu'une paire de lunettes de soleil. Si vous avez de la place dans votre sac et que vous souhaitez anticiper la baisse des températures le soir, vous pouvez également emmener un bonnet.
7. Veste résistante aux intempéries
Lorsque vous consultez les prévisions météo avant de partir camper, réfléchissez aux vêtements d'extérieur dont vous aurez besoin. Nike ACG propose toute une gamme de vestes qui vous protègent des intempéries, avec notamment des modèles coupe-vent, imperméables ou isolants qui sont conçus pour retenir la chaleur même lorsqu'ils sont mouillés.
Certains modèles ACG comme la Nike ACG Therma-FIT ADV « Rope De Dope » sont même repliables. Cette veste peut être repliée dans l'une de ses poches, pour un transport facile et compact.
8. Chaussures imperméables
Pour finir, si votre excursion implique des randonnées sur des sentiers ou d'autres surfaces irrégulières, portez une paire de chaussures de randonnée résistantes, imperméables et offrant une bonne adhérence. Les chaussures de trail sont bien amorties et adhèrent bien aux surfaces accidentées, tout comme les chaussures ACG.
Pour les conditions les plus difficiles, optez pour la Nike Pegasus Trail GORE-TEX, qui est faite pour repousser l'eau et garder les pieds au sec. La guêtre supplémentaire au niveau du col empêche les débris et l'eau d'entrer dans la chaussure.
Conseil : lorsque vous êtes sur le lieu de camping, cela peut être pénible de devoir faire et défaire sans arrêt les lacets de vos chaussures de randonnée. Amenez avec vous une paire de tongs ou de claquettes. Ce sera plus confortable et plus pratique pour se déplacer autour de la tente ou du camping-car.
Bon camping !
Texte : Jennifer Davis-Flynn