Les meilleurs polos Nike pour homme

Des imprimés floraux originaux aux couleurs vives, en passant par des designs minimalistes et élégants, les polos Nike Lifestyle allient confort et style. Ils combinent une coupe ample et la technologie Nike Dri-FIT pour évacuer la transpiration.

Grâce à un mélange de coton et de polyester, les cols ne se replient pas, le tissu ne bouloche pas et le polo ne se déforme pas. Avec un nettoyage adapté, le polo Nike Lifestyle conservera son aspect neuf, lavage après lavage.