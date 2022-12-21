Les meilleurs pantalons de survêtement noirs Nike pour homme
Guide d'achat
Suis ce guide pour trouver ton prochain pantalon de survêt. En noir, c'est juste un indispensable !
Un pantalon noir est tout simplement intemporel. Pour choisir un pantalon de survêtement noir pour homme, dirige-toi vers les modèles qui matchent avec ton style et tes besoins en termes d'activité. Que tu cherches à rester au chaud par temps froid ou à évacuer la transpiration quand tu fais du sport, Nike propose un large choix de pantalons de survêtement. Des modèles classiques en tissu Fleece aux pantalons de yoga inspirés du streetwear, voici les meilleurs pantalons de survêt noirs Nike pour homme.
1. Pantalons de survêtement en tissu Fleece Nike Sportswear
La collection de pantalons en tissu Fleece Nike Sportswear se décline dans différents styles et silhouettes. Pantalons de jogging, pantalons de survêtement à coupe droite, pantalons de survêt classiques… tous affichent une classe naturelle. Fabriqués en tissu Fleece brossé, ces survêtements t'apporteront un max de chaleur tout en étant respirants. Avec leur tenue décontractée, ils sont parfaits pour le sport comme pour la détente. Autre atout : la taille élastique pour une tenue souple et ajustée. Disponibles dans une large gamme de tailles, du XS au 4XL, ces pantalons de survêtement noirs conviennent pour tout un tas d'événements et d'activités.
2. Pantalons de survêtement Nike Dri-FIT
On pense souvent qu'ils sont conçus pour la détente, mais certains pantalons de survêt conviennent aussi pour le sport. Tout dépend dans quelles matières ils sont fabriqués. Les modèles Nike Dri-FIT, par exemple, sont pensés pour évacuer la transpiration et te garder au sec pendant (et après) une séance d'entraînement. La technologie Dri-FIT n'est pas simplement respirante : elle s'adapte à ton corps pour permettre à la transpiration de s'évaporer rapidement, loin de ta peau et de tes vêtements. Cette collection est disponible dans des tailles inclusives, avec des modèles du XS au 4XL ainsi que des tailles longues.
Pourquoi ne pas porter un de ces pantalons pour ton cours de circuit training, tes sessions à la salle de sport ou un run sur ton itinéraire préféré ?
3. Pantalons de survêtement Nike Therma-FIT
Les modèles Nike Therma-FIT offrent tout ce dont tu peux rêver dans un pantalon de survêtement. Avec un style classique, du confort à revendre et une touche de chaleur en plus, ces survêtements confortables sont parfaits pour les journées glaciales. La technologie Therma-FIT utilise la chaleur naturelle du corps pour te garder au chaud dans le froid. En plus, tous ces pantalons sont suffisamment légers et respirants pour te permettre de bouger et transpirer en tout confort. Sans compter qu'ils sont spécialement conçus pour les personnes au mode de vie actif. Ils ont donc toute leur place dans ta garde-robe.
En achetant un pantalon de survêtement Nike Therma-FIT noir, tu pourras le porter avec n'importe quelle couleur et pour toutes les occasions. Choisis un sweat à capuche Nike Therma-FIT noir assorti pour créer une tenue complète. Et quand les températures chutent, ajoute une veste à capuche Nike Therma-FIT Legacy par-dessus.
4. Pantalons de survêtement Nike Yoga
Un bon pantalon de yoga doit pouvoir s'étirer et accompagner tes mouvements quand tu enchaînes les postures sur ton tapis. C'est le cas des pantalons de yoga Nike, avec leurs matières respirantes, leur tissu extensible et leur tenue confortable et décontractée. Pantalons de survêtement en tissu Fleece, pantalons de jogging, modèles à coupe droite et pantalons Dri-FIT… cette collection se décline dans plusieurs styles. Les pantalons intégrant la technologie Dri-FIT évacuent la transpiration pendant que tu t'entraînes. C'est donc un choix idéal pour le sport.
À mi-chemin entre sport et lifestyle, ces modèles confortables conviennent aussi bien sur le tapis de yoga que dans la vie de tous les jours. Le plus ? Ces pantalons de yoga affichent un look streetwear pour des tenues de sport ultra-stylées.
Rédaction : Jessie Quinn