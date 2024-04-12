Les meilleurs pantalons de running Nike
Guide d'achat
Tu aimes les pantalons de jogging amples ? Ou tu préfères la coupe et le confort d'un legging de compression ? Ces pantalons Nike boosteront chacun de tes runs.
Techniquement, rien ne t'empêche de courir dans ton vieux survêtement ou avec un legging de yoga. Mais si tu veux booster ton confort (bye-bye les irritations) et tes performances, il te faut un pantalon conçu spécialement pour le running.
Avec tous les modèles de pantalons de running sur le marché, il est préférable de suivre les conseils de pros. Patrick Richie et Meg Croze, product line managers chez Nike, t'aident à choisir le meilleur pantalon, pour faire des marathons ou débuter en running.
Quel type de pantalon est idéal pour le running ?
Les meilleurs pantalons de running sont fabriqués dans un tissu anti-transpirant pour rester au sec et au frais. Mais ça dépend aussi de la surface sur laquelle tu cours, de la température, des conditions météo et de tes préférences en matière de coupe et de style.
Quel type de pantalon portent les athlètes qui courent sur piste ?
Pour courir sur piste (sprints ou course de fond), les athlètes choisissent généralement des leggings de running épurés ou des leggings légers et ajustés pour bouger en toute liberté. Quelques athlètes de haut niveau préfèrent les leggings de compression ou les leggings de running pour un meilleur maintien musculaire.
C'est mieux de courir en survêt' ou en legging ?
D'après Meg Croze, les deux sont possibles. Ça dépend de tes préférences personnelles. Si tu cherches la vitesse, il est conseillé d'opter pour un legging, plus aérodynamique comme il y a moins de tissu. Mais si le chrono n'a pas d'importance pour toi ou si tu préfères une coupe plus ample et une meilleure circulation de l'air au niveau des jambes, choisis un pantalon de survêt'.
Patrick Richie et Meg Croze ont sélectionné ci-dessous les meilleurs pantalons de running Nike pour chaque situation (legging de compression, pantalon décontracté pour le trail, etc.).
Les meilleurs pantalons de running Nike
1.Les meilleurs pantalons de running qui résistent à l'eau
Si tu cherches un pantalon de running pour affronter les intempéries, opte pour un modèle équipé de la technologie Nike Storm-FIT, un tissu respirant et imperméable conçu pour résister au vent et à l'eau.
Le pantalon de running Storm-FIT Nike Phenom pour homme a des chevilles extensibles pour garder les jambes au chaud et des poches à zip sur les côtés et à l'arrière pour ranger un téléphone et d'autres essentiels en sécurité et au sec. Si tu préfères une coupe plus ajustée, opte pour le legging de running Dri-FIT ADV Nike Running Division pour homme, qui évacue la transpiration et protège de la pluie.
Le pantalon de running Nike Storm-FIT pour femme est équipé de fentes à zip au niveau de l'ourlet et d'une taille douce réglable pour l'ajuster comme tu veux. Porte-le seul ou par-dessus un legging quand tu cours en hiver par temps froid et humide. Les détails réfléchissants te rendent encore plus visible.
2.Les meilleurs pantalons de compression pour le running
Les athlètes qui veulent plus de maintien au niveau des muscles des jambes et des fessiers optent pour des leggings de compression. (Même si les résultats des études sont partagés, certaines personnes cherchent à booster leurs performances en améliorant la circulation du sang et en réduisant la fatigue musculaire.)
Tu cherches un modèle que tu pourras aussi porter pour tes séances de renfo ? Essaye le legging 3/4 Nike Pro Dri-FIT pour homme. Il te faut un pantalon de running de compression pour ta prochaine course ? Opte pour le legging de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme : coupe ajustée haute performance, poches pour ranger tous tes essentiels le jour de la course.
Beaucoup de gens préfèrent les leggings de compression pour courir par temps froid. Ils sont souvent fabriqués dans des matières plus épaisses qui te protègent du froid et retiennent la chaleur du corps.
3.Les meilleurs pantalons de running pour le trail
Le pantalon de running Dri-FIT Nike Trail Dawn Range pour homme est la meilleure option pour le trail, explique Patrick Richie. (Meg Croze recommande aussi ce modèle en tailles élargies pour les femmes.) Nike a créé ce pantalon extensible et léger en se basant sur les observations de personnes qui font du trail et leurs besoins, comme des options de rangements supplémentaires pour les runs longs en pleine campagne. Ce modèle a une coupe fuselée et décontractée et des ourlets ajustables pour s'adapter aux conditions et aux terrains changeants, indique Patrick Richie.
Tu veux un legging avec plus de compression et de maintien pour le trail ? Le legging 7/8 taille haute à maintien supérieur avec poches Nike Trail Go pour femme a tout ce qu'il faut pour le trail : six poches, un mousqueton, une poche en mesh pour ranger ton haut si tu as chaud et un sac amovible pour ranger tes essentiels.
4.Les meilleurs pantalons de running pour la piste
Pour les athlètes qui courent sur piste, Patrick Richie recommande le pantalon de running Dri-FIT Nike Challenger Track Club pour homme. Il est équipé de poches à zip et de cordons élastiques à la cheville pour le mettre et l'enlever sans retirer ses chaussures. Pour les athlètes à la recherche de vitesse et de performances, il recommande le legging et le pantalon de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme, fabriqués avec des matières ultra-légères. Ce pantalon existe aussi en tailles élargies. C'est une excellente option pour les femmes, ajoute Meg Croze.
5.Les meilleurs pantalons de running pour plus de liberté
Tu cherches un pantalon de running qui peut aller au-delà des pistes d'athlétisme ? Meg Croze te recommande le pantalon taille mi-haute Swift pour femme, léger et fuselé. Il est fabriqué dans une matière anti-transpirante, avec une taille de type legging et un cordon de serrage caché pour qu'il ne glisse pas quand tu cours (ou quand tu cours dans tous les sens au quotidien).
Tu préfères une tenue de compression ? Essaye le legging long taille haute à maintien supérieur avec poches Nike Go pour femme, conseille Meg Croze. Il est parfait pour les entraînements sur tapis de course, le trail, les séances de renfo et la récupération active. Matière anti-transpirante et bon maintien. Ce modèle a six poches de rangement.
Pour les hommes, Patrick Richie recommande le pantalon de running tissé Dri-FIT Nike Phenom pour homme. Ses principaux atouts : tissu tissé extensible et anti-transpirant, poche pour ton téléphone et motifs réfléchissants pour une meilleure visibilité.
Rédaction : Kylie Gilbert