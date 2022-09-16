Les meilleurs bodys d'entraînement Nike pour femme

Les meilleures combinaisons Nike pour s'entraîner
Guide d'achat
Simplifiez votre tenue de sport avec une combinaison d'entraînement Nike.
Pour le running, le renforcement ou une séance de yoga, porter sa tenue de sport préférée peut aider à se mettre dans le bon état d'esprit. Vous voulez du changement ? Votre sac de sport n'est pas assez grand ? Découvrez ces combinaisons d'entraînement Nike pour femme.
Ces vêtements légèrement compressifs qui épousent la silhouette offrent une sensation de maintien et une tenue ajustée pour un maximum de confort et un minimum de distractions pendant l'entraînement. Bonus : les combinaisons d'entraînement forment une tenue complète en un seul vêtement. Il suffit de l'enfiler et c'est parti.
(Contenu apparenté : Les meilleures robes de sport Nike à acheter)
Les meilleures combinaisons Nike pour femme
1.Combinaison de running Nike pour femme
Cette combinaison en tissu en maille extensible est conçue pour le running. Le mélange de polyester, de nylon et d'élasthanne composé de matériaux recyclés est conçu pour toutes les sessions de running, des sprints en montée aux longs runs.
Cette combinaison est fonctionnelle et structurée, avec un design élégant et un dos ouvert pour une meilleure aération. L'empiècement en mesh léger rend le vêtement très respirant.
2.Combinaison de running tissée Nike Dri-FIT ADV Run Division pour femme
Cette autre combinaison conçue pour le running offre une aération renforcée dans les zones les plus exposées à la chaleur pour une circulation optimale de l'air quand vous courez. Elle présente également des éléments réfléchissants sur l'avant et l'arrière pour plus de visibilité lorsqu'il fait sombre.
Si certaines combinaisons peuvent être difficiles à mettre et à enlever, celle-ci possède un zip arrière collé pour l'enlever plus facilement. Ajoutez un short d'entraînement ou un legging par-dessus et vous êtes parée.
3.Combinaison de yoga 7/8 Nike Dri-FIT Luxe Color-Block pour femme
Si vous préférez une combinaison qui couvre davantage les jambes, découvrez cette combinaison anti-transpiration idéale pour le yoga. Avec son tissu Infinalon (un mélange fin, léger et résistant d'élasthanne, de polyester et de nylon), cette combinaison vous permet de rester au sec et de bénéficier d'une fraîcheur optimale pendant vos enchaînements.
La brassière intégrée offre un maintien léger et le dos à bretelles est conçu pour plus de respirabilité.
Rédaction : Emily Shiffer