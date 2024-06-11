Une lettre à ma future moi : l'histoire d'une ado

Sois indulgente avec toi-même… J'espère que tu t'en souviens ! Aujourd'hui, j'essaye de prouver aux ados comme moi qu'on ne peut pas toujours gagner et qu'il faut savoir accepter la défaite. Et pourtant, il m'arrive encore d'oublier ce principe.



Parfois, je suis débordée et stressée quand trop de choses s'accumulent : les cours, mes performances de running et plein d'autres trucs… Et dans ces moments-là, même s'il ne faut pas, je m'en prends à moi-même. J'espère qu'à l'avenir, je suivrai toujours mon propre rythme, quels que soient les obstacles (sur la piste et en dehors !). Je veux m'épanouir en atteignant mes objectifs.