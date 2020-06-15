Les enfants ont-ils vraiment besoin de repos ?

Sachant cela, il est important de noter que leur épuisement ne relève sans doute pas de la fatigue physique, comme l'explique le coach Nike Brian Nunez. « La plupart des enfants ne connaissent pas le surentraînement, mais si vous leur enseignez et leur faites réaliser de nouveaux exercices et activités régulièrement, ils peuvent ressentir une surchage mentale. Ce que vous leur demandez mobilise une grande partie de leur concentration, ce qui peut être épuisant pour eux. »



Afin d'éviter cela, Brian Nunez recommande d'aider vos enfants à apprendre une seule compétence nouvelle chaque semaine, comme les squats, et de les laisser expérimenter sur ce thème tout au long de la semaine. Même s'ils se joignent à vous pour l'un des entraînement de notre programme Fitness Adventure with Brian and Bella Nunez, expliquez-leur que leur seul objectif cette semaine est de se familiariser avec ce seul mouvement. La semaine suivante, ils pourront ensuite se concentrer sur les fentes ou les planches. Bien sûr, il reste pertinent de répéter les exercices avec eux au fil du temps. « La pratique ne peut que leur être bénéfique, et la maîtrise des mouvements est un travail de longue haleine », assure Brian Nunez.