Bonne posture : le parfait squat avant avec barre

Le poids reposant sur vos épaules, cette variante du squat travaille davantage les quadriceps que les fessiers et nécessite une ceinture abdominale solide pour que la barre d'haltères et votre poitrine ne penchent pas en avant. Apprenez à réaliser cet exercice avec Joe Holder, coach Nike.

Tenez-vous debout, devant la barre d'haltères accrochée à un rack à hauteur de poitrine.

Si vous êtes un débutant ou que vous avez une mobilité limitée au niveau des épaules, optez pour une prise croisée (tendez vos bras devant vous, sous la barre, pour qu'elle repose sur vos épaules, puis croisez vos bras sur la barre, en ramenant vos paumes sur la barre, sur l'épaule opposée). Si vous avez une plus grande mobilité, optez pour une prise traditionnelle (posez la barre sur vos épaules, puis pliez vos bras, en poussant les coudes vers l'avant et vers le haut et attrapez légèrement le bas de la barre avec le bout des doigts, juste devant vos épaules).

Soulevez la barre du rack et reculez. Ancrez vos pieds dans le sol en les écartant à largeur de hanches (ou plus si vos hanches sont étroites) pour commencer.

Poussez vos coudes vers l'avant et vers le haut et contractez votre ceinture abdominale, gardez la poitrine bien haute et poussez vos pieds dans le sol. Descendez en squat jusqu'à ce que vos cuisses aient passé la position parallèle au sol.

Poussez sur vos pieds pour revenir à la position de départ. Vous avez réalisé une répétition.

Répétez le mouvement.