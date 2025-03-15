Le logo Nike d'A'ja Wilson casse les codes
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L'emblème de la star du basket est bien plus qu'un logo : il symbolise la présence, la puissance et la personnalité.
A'ja Wilson ne rentre dans aucune case. Dominante sur le terrain, pleine d'assurance au quotidien, l'athlète ne passe jamais inaperçue. Cette idée ressort dans son logo Nike signature : un emblème étincelant qui incarne sa personnalité aux multiples facettes, sa carrière et son impact sur le monde du basket. Mais, comme toutes les puissantes expressions d'identité, ce logo n'a pas été conçu pour être intellectualisé, mais pour être ressenti.
« Je veux que les athlètes qui portent ma chaussure ou un des vêtements de ma collection ressentent le pouvoir qui se cache derrière ce logo : le pouvoir d'avoir de grands rêves, puis de tout donner pour les réaliser, avec un maximum de style et d'assurance », explique A'ja Wilson.
L'histoire du logo d'A'ja Wilson est aussi singulière que cette athlète unique. Créé en suivant un processus complexe et une approche originale, il se présente comme le véritable prolongement de l'une des forces les plus prodigieuses du basket.
Un logo qui fait des étincelles
Quand Josanna Torrocha, Nike Expert Footwear and Apparel Designer, s'est lancée dans la création du logo d'A'ja, elle savait qu'il devait être aussi unique et captivant que l'athlète elle-même. Dynamique, coloré et original. Pour qu'il soit à l'image d'A'ja, il fallait casser les codes du logo de sport traditionnel (symétrique et épuré) afin d'imaginer un motif qui fasse écho à son énergie.
Au départ, elle a passé beaucoup de temps à la salle de découpe, avec des approches trop incisives et pas suffisamment uniques pour A'ja. Alors Josanna Torrocha a travaillé avec acharnement sur le design. Croquis après croquis, elle a transformé son idée initiale en une sorte de lettre A. C'est ainsi que l'étincelle signature d'A'ja a pris une place centrale dans le design. Elle reflète son énergie rayonnante et la façon dont l'athlète illumine la pièce.
La designer a étudié les mouvements, l'énergie et la présence d'A'ja. Elle s'est inspirée de l'écriture de la star du basket pour faire référence à l'initiale de son prénom, « A ». Avec cette signature toute personnelle, l'emblème devient indéniablement le sien. La forme de l'étincelle rend hommage au surnom d'A'ja, « Diamond in the Rough » (diamant brut), à sa prestance et à son intérêt pour les touches féminines audacieuses comme les paillettes et les perles. Même l'asymétrie du design bouscule les codes en reflétant la capacité d'A'ja à capter l'attention.
La touche finale du logo est un « 1 » qui vient s'intégrer au design avec force et subtilité. Il symbolise la collection Nike A’One d'A'ja et sa position au sommet de son sport.
« Si tu ne savais pas à quel point je brille… maintenant, tu le sais. Point final. »
A'ja Wilson
Clivant mais puissant
Les réactions au logo d'A'ja ne se sont pas fait attendre… et elles ont été partagées. Certaines personnes ont loué son audace et son originalité. D'autres ont eu du mal à saisir le concept.
« Les avis étaient très opposés, explique Josanna Torrocha. C'est le rêve de tout designer, car on veut provoquer des émotions chez les gens. S'ils sont indifférents, ça veut dire qu'on a échoué dans notre travail. »
A'ja, quant à elle, n'a jamais eu le moindre doute. De tous les produits Nike, ce logo était enfin véritablement à son image : surprenant mais aussi fidèle aux éléments qui lui tiennent à cœur. Le fait qu'il soit immédiatement reconnaissable est caractéristique de la façon dont elle a conçu la chaussure A’One.
Plus qu'un simple logo : un mouvement
Le logo A'ja Wilson n'est pas qu'un simple logo estampillé sur la collection A’One. C'est l'expression de sa personnalité, le symbole de sa volonté de toujours repousser les limites. Tout au long de sa carrière, A'ja n'a jamais cessé de bousculer les conventions, et son logo en est le prolongement logique. Il ne correspond pas à l'image qu'on se fait d'un logo de sport, car A'ja ne correspond pas à l'image qu'on se fait d'une athlète pro.
« Ce logo a fait parler de lui. Que ce soit en bien ou en mal, les gens en parlaient, raconte Josanna Torrocha. Ça veut dire qu'il fait partie de leur vie, qu'il est dans leur tête et qu'il fait réfléchir, d'une certaine manière. Ça les fait sortir de leur zone de confort et les pousse à s'ouvrir à l'inattendu. »
Porter le logo d'A'ja Wilson, c'est bien plus qu'un choix. C'est une déclaration. C'est un signe de soutien à quelque chose d'impertinent, d'inarrêtable, de non-conformiste… un signe de dominance. Il ne cherche pas la reconnaissance, il l'ordonne. Car se démarquer n'est pas un risque à prendre. C'est le seul moyen d'entrer dans la légende. Comme A'ja.