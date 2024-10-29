Nouvelle collection Nike x Jacquemus : des pièces lifestyle et sportswear uniques

Le début de la collaboration entre Nike et Simon Porte Jacquemus, célèbre styliste français et créateur de la marque Jacquemus, remonte à 2022.

La collection Nike x Jacquemus de l'été 2024 marque le troisième volet de cette collab'. Elle propose dix articles lifestyle uniques pour femme et pour homme.

Parmi les modèles sportswear et les accessoires tout de rouge, blanc, bleu et argent vêtus, on trouve des survêtements, des t-shirts, des brassières originales, des jupes longues et une Air Max 1 Nike x Jacquemus. Le sac à main Nike Le Swoosh en forme de Swoosh sera dispo en trois nouveaux coloris.

La collection Nike x Jacquemus pour l'été 2024 est dispo depuis le 10 juillet sur jacquemus.com et dans les boutiques Jacquemus. Le sac Le Swoosh et la Air Max 1 seront dispos sur SNKRS et la collection de vêtements sur Nike.com dès le 23 juillet. À partir du 25 juillet, la collection complète sera disponible sur Nike.com et chez certains revendeurs.

Lorsque la capitale de la mode accueille le plus grand évènement sportif mondial de l'année, le style et le sport sont à l'honneur. Pour cet été 2024, Nike s'associe au célèbre styliste français Simon Porte Jacquemus, créateur de la marque Jacquemus, pour concevoir une nouvelle collection (leur troisième collab). Les différentes pièces allient style et performance.

Le partenariat entre Nike et Jacquemus a commencé en 2022 avec une ligne de vêtements sportifs inspirée des campagnes vintage de Nike. Plus tard, les deux marques ont innové avec de nouveaux articles, comme le sac à main Le Swoosh, en forme de logo Nike. Les modèles stylés de cette collection avant-gardiste trouvent leur place partout, aussi bien en ville que dans un musée.