Infos et date de sortie officielle de la LeBron 20

« Nous avons vu la 20 comme une chance de célébrer les 20 prochaines années de LeBron », explique Jason Petrie, designer de chaussures de basketball senior pour homme et principal concepteur de la ligne LeBron depuis la Zoom LeBron VII. « L'étiquette cousue à l'intérieur de la languette indique : conçue et fabriquée selon les critères de la nouvelle génération. Nous avons pris cette phrase au sérieux lors de la conception de la chaussure. Nous avions en tête des joueurs comme les fils de LeBron, Bronny et Bryce. Nous voulions entrer dans leur tête et savoir ce que les jeunes joueurs recherchaient. »

Petrie dit qu'il s'est souvenu de la conception de la Soldier 10 pendant qu'il fabriquait la chaussure : silhouette plus basse, sensation de maintien, mais conçue pour résister à l'intensité du match. Alors qu'une grande partie de la franchise emblématique a été bâtie autour de l'amour de LeBron pour l'Air, il a fait confiance à l'équipe de Nike Basketball pour concevoir une silhouette basse et légère avec Zoom Air en adéquation avec son style de jeu. C'est la plus légère de ses sneakers à ce jour.

De toute évidence, la chaussure célèbre de nombreux moments de la carrière de LeBron. Mais les hommages à sa carrière ne sont pas seulement visuels. Certaines des caractéristiques les plus appréciées de la gamme emblématique de LeBron sont intégrées dans la technologie de la chaussure.

Par exemple, la doublure du col comprend une technologie Nike appelée Nike Sphere qui est apparue à l'origine dans la Air Zoom Generation. La doublure du col est souple et respirante, ce qui renvoie à la motivation de LeBron, avec la Zoom Generation, de créer la chaussure de basket la plus confortable qui soit. Le cambrion en fibre de carbone au milieu du pied, qui fournit un retour d'énergie et une rigidité lors des mouvements puissants, revient dans la gamme emblématique pour la première fois depuis la Zoom LeBron 5. Le logo Dunkman fait son retour sur la semelle extérieure après être apparu pour la dernière fois sur la LeBron 16.

Le coloris Time Machine de la LeBron 20 est sortie en taille adulte et enfant le 29 septembre. D'autres coloris seront disponibles tout au long de l'année 2022.