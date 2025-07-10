Voici la Nike Ava Rover : la chaussure ultime pour tes aventures urbaines

Voici la Nike Ava Rover : la chaussure idéale pour les aventures urbaines
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Sneaker robuste renforcée par la technologie Nike pour les chaussures de course, l'Ava Rover est le choix idéal pour faire face à l'imprévisible dans les rues de la ville.
- La nouvelle sneaker Ava Rover de Nike est conçue pour arpenter les rues de la ville et bénéficie de l’amorti réactif en mousse ReactX de la marque.
- Conçue pour être portée au quotidien toute l'année, l'Ava Rover est dotée d'une semelle extérieure en caoutchouc durable et d'une empeigne tissée légère qui épouse délicatement le pied.
- Nike a tout d'abord sorti cette sneaker innovante et avant-gardiste au début du mois de juin 2025 dans un coloris noir exclusif, créé en collaboration avec la créatrice coréenne Hyein Seo.
- L’Ava Rover sera lancée dans le monde entier dans les coloris Fossil Clay et Black Muslin, entre autres, sur nike.com et chez certains partenaires Retail d’ici la fin du mois de juillet 2025.
La Nike Ava Rover est prête à vous accompagner dans vos aventures urbaines à partir de l'été 2025. Conçue pour faire face à l'imprévisible dans les rues de la ville, cette nouvelle sneaker incarne l'avenir des chaussures urbaines intelligentes.
« Nous avons conçu la Nike Ava Rover pour booster la confiance des athlètes dans chaque aspect de leur quotidien : en matière de style, mais aussi dans leur façon de s'exprimer et de se connecter à l'environnement de la ville, explique Edwin Cruz, designer de l'Ava Rover. La Nike Ava Rover est pensée pour être portée toute la journée, jour après jour. Elle fournit tout le confort, le maintien, la stabilité et la légèreté nécessaires, du matin jusqu'au soir. »
L'une des caractéristiques notables de l'Ava Rover est son design inspiré de la course à pied, tant au niveau de la forme que de la fonction. C'est l'une des rares fois où l'amorti en mousse ReactX de la gamme Nike Running a été ajouté à une chaussure sportswear. Résultat : une sneaker alliant le confort d'une chaussure Nike Running à un retour d'énergie accru pour sillonner les rues de la ville toute la journée.
L'empeigne tissée unique de l'Ava Rover est légère et offre juste ce qu'il faut de respirabilité et de protection pour être portée toute l'année. Les renforts ondulés et esthétiques de la tige en TPU moulé procurent un maintien optimal et une sensation d'ancrage. La semelle extérieure minimaliste en caoutchouc, conçue pour répondre aux conditions météorologiques variables en milieu urbain, repousse l'eau et offre une adhérence exceptionnelle, tout en étant flexible.
La bande perforée rappelle les modèles classiques de chaussures Nike Running. Les détails réfléchissants offrent une meilleure visibilité dans la rue.
Les fans de Nike ont peut-être déjà aperçu la Ava Rover lorsqu'elle a fait ses débuts au début du mois de juin 2025 dans un coloris noir exclusif conçu en collaboration avec la créatrice coréenne Hyein Seo.
Ce lancement mondial élargi prolonge l’engouement suscité par ce partenariat initial avec de nouveaux coloris, notamment Fossil Clay et Black Muslin, qui devraient être disponibles sur nike.com et chez certains partenaires Retail à partir du 25 juillet 2025.