Les Hijabeuses : Founé Diawara sur la lutte contre les préjugés

Après un an d'entraînement avec son équipe, elle entre sur le terrain, prête à disputer son premier grand match. Mais alors qu'elle entre sur le terrain, l'arbitre l'arrête.



« Vous ne pouvez pas porter votre hijab, déclare-t-il. C'est interdit. »



Founé a le cœur brisé. Son hijab était un symbole très important de sa foi musulmane et faisait partie de son identité. Elle ne pouvait pas l'enlever pour jouer. Founé a donc été obligée de rester sur le banc de touche durant tout le match. Elle se sentait triste et en colère.



« Je voulais juste jouer, a-t-elle confié. Je voulais juste apporter un petit quelque chose à mon équipe ».



Au lieu de se morfondre, Founé a fait appel à ses qualités naturelles de meneuse. Elle a entendu parler d'une campagne visant à mettre fin à la discrimination dans le sport féminin et a saisi cette opportunité pour y participer.