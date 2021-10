Les meilleurs exercices pour tonifier l'intérieur des cuisses

Les muscles de l'intérieur des cuisses, ou adducteurs, se composent de cinq muscles différents : le gracile, le pectiné, le long adducteur, le court adducteur, et le grand adducteur. Ces muscles permettent de réaliser des mouvements vers la ligne médiane du corps, ayant comme objectif de stabiliser d'autres actions.

L'intégration d'exercices d'entraînement de résistance axés sur le renforcement des muscles de l'intérieur des cuisses vous permettra de perdre la graisse indésirable tout en dessinant et en affinant vos muscles. Vous gagnerez en performances en renforçant le bas du corps et en construisant une base plus solide pour les hanches et la ceinture abdominale.

La combinaison de relevés composés comme des squats sumo et des fentes latérales, et d'exercices d'isolation comme des levers de jambe latéraux en position couchée, constitue la meilleure façon de faire travailler l'intérieur de vos cuisses. Vous activez et mettez à l'épreuve les muscles clés du bas du corps pour vous renforcer.