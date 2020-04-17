3 manières d'être plus présent
Coaching et nutrition
par Branden Collinsworth
Faire une pause mentale avec les aléas de la vie quotidienne pour se recentrer.
À l'heure actuelle, il est très facile de perdre la capacité à se recentrer. Nous sommes inondés d'informations en permanence : qu'il s'agisse de la situation mondiale actuelle, du travail, des amis et des écrans. On peut très vite se sentir dépassé par ce déluge et perdre pied avec l'instant présent.
Heureusement, la pleine conscience propose quelques outils simples pour vous aider à reprendre le contrôle et à vous sentir instantanément plus calme et épanoui. La prochaine fois que vous aurez besoin de vous recentrer ou de vous concentrer, essayez l'une de ces techniques :
- Respirer profondément et consciemment pendant une minute. Je mets souvent l'accent sur la respiration avec mes clients, pour une raison très simple : c'est un outil puissant qui peut changer instantanément votre état d'esprit. Et dans un monde en évolution où l'on cherche encore nos repères, ça fait du bien de savoir qu'une action aussi simple que la respiration offre encore un effet aussi important. Pendant une minute, inspirez et expirez profondément, pendant environ cinq secondes chacune. Concentrez-vous exclusivement sur votre respiration et sur le bruit de l'air qui entre et qui sort.
- Se reconnecter avec soi-même. Tout au long de la journée, nous sommes inondés par un flux constant de notifications et d'informations de toutes parts, ce qui peut être exténuant. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours faire le choix de tout débrancher pour se ressourcer. Essayez de vous déconnecter de tous vos appareils et passez quelques minutes à vous recentrer sur vous-même. Devenez hyper-attentif à tout ce qui se passe autour de vous : les odeurs, les sons, les couleurs, et soyez simplement présent. Même en ne consacrant que quelques minutes à un exercice de pleine conscience comme celui-ci, vous vous sentirez instantanément apaisé et ramené à l'instant présent.
- Se répéter un mantra fort. Exprimer à haute voix une intention personnelle permet de stimuler immédiatement son énergie et de tirer profit du moment présent. Quand j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, je me répète : « Mise tout, allez, mise tout ». Pour moi, ça veut dire que quand l'effort s'intensifie, à l'entraînement, dans mes exercices de yoga, au travail ou même avec mes proches, et que j'ai envie de laisser tomber, je me rappelle que je peux encore passer à un niveau supérieur. Que je suis capable de faire plus, et qu'après cet effort supplémentaire, un moment magique m'attend. Pour y parvenir pour vous-même, pensez à une affirmation qui résonne profondément en vous : quelque chose de positif et de motivant, qui est ancré dans la compassion et l'amour. Et à chaque fois que vous aurez besoin de vous recentrer, répétez-la dans votre tête ou même à haute voix.
Rappelez-vous, si on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe autour de soi, on peut contrôler ses réactions. Ces techniques peuvent paraître simplistes, mais c'est ce qui leur donne toute leur force. Et vous vous rendrez rapidement compte que vous pourrez utiliser ces outils facilement, rapidement et constamment, pour être présent et positif dans la vie, à chaque instant.