Le meilleur équipement d'aérobic aquatique pour les débutants

Les entraînements dans l'eau peuvent être bénéfiques pour plusieurs raisons : il s'agit d'une forme d'exercice sans ou avec peu d'impact qui soulage les articulations et qui peut être une excellente option de cross-training pour les personnes souhaitant faire une pause dans les sports à fort impact comme le running.

L'aérobic aquatique consiste à effectuer des exercices d'aérobic (ou de cardio) dans l'eau, y compris des variations d'exercices de cardio à sec comme la marche, les jumping jacks et les levées de bras ou de jambes. L'aérobic aquatique peut également servir d'entraînement de résistance. L'eau crée plus de résistance que l'air, et les exercices dans l'eau peuvent donc aider à développer la force et l'endurance tout en réduisant l'impact sur les articulations.

« Gardez à l'esprit que vous créez votre niveau de résistance pour la plupart des exercices », affirme Courtney Virden, professeure d'aérobic aquatique à Calabasas, en Californie. « Ainsi, si vous bougez lentement, vous n'aurez pas beaucoup de résistance, et si vous bougez rapidement, vous créerez beaucoup de résistance. »

Pour tirer le meilleur parti d'une séance en piscine, Courtney recommande d'utiliser certains équipements d'aérobic aquatique pour rendre l'entraînement plus stimulant. Consultez les recommandations de Courtney Virden concernant les équipements amusants et fonctionnels pour que vos séances d'entraînement dans l'eau restent intéressantes (et efficaces).