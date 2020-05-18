Encourager votre famille à bouger et à s'entraîner

Familles, unissez-vous ! Voici un entraînement adapté à tous pour vous divertir, vous renforcer et vous faire garder la forme. Avec différentes vitesses pour faire grimper votre cardio et vous faire bouger, vous et vos enfants ressentirez sans aucun doute une bonne fatigue à la fin de la séance.



Il est essentiel de faire en sorte que toute la famille reste active physiquement. Nous nous laissons facilement absorber par nos activités professionnelles ou scolaires, mais bouger ensemble est un moyen amusant de resserrer les liens familiaux. Alors, rassemblez les troupes et direction votre poste d'activation. Cela peut être votre jardin ou le tapis de votre salon, peu importe. Mais préparez-vous à transpirer.